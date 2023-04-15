مسجد العتيق بالعوامية.. أكبر مسجد يجذب المصلين في ليلة القدر بالأقصر

من حدب وصوب، يتوافد المصلون لأداء صلاة التهجد في ليلة القدر بالمسجد العتيق بالعوامية جنوب مدينة الأقصر، أحد أشهر المساجد الذي يفد إليه المصلون في العشر الأواخر من شهر رمضان من كل عام من مختلف أنحاء الأقصر، للصلاة خلف الشيخ محمد عبدالرسول العوامي، حيث يمتلئ المسجد بالمصلين، وتفترش الشوارع الجانبية ومركز الشباب خلف المسجد بالمصلين، فضلا عن امتلاء مصلى النساء.

إمام المسجد يشتهر بعذوبة صوته

ويحرص المصلون على الصلاة في هذا المسجد خلف الشيخ محمد عبدالرسول العوامي، الذي يشتهر بعذوبة صوته خصوصا في صلاة التهجد، في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما يتسارع أهل الخير على ترك تبرعات بمبالغ مالية كبيرة، مدون عليها فاعل خير.

تتسابق منازل المنطقة في توزيع الكنافة والحلوى

ويستعد أبناء المنطقة قبل بدء العشر الأواخر، لتجهيز وتنظيف المنطقة المحيطة بالمسجد العتيق وتحديد أماكن السيارات والموتوسيكلات، وتخصيص حراسة لها، فيما تتسابق منازل المنطقة في توزيع الكنافة والحلوى والعصائر والمشروبات والمياه على المصليين في جو من البهجة والسرور، كما يتم إطلاق الألعاب النارية فرحة وسعادة.