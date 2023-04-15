دعاء ليلة القدر مكتوب، لطلب الرزق والفرج العاجل، من الأدعية التي يبحث عنها المسلم، خاصة في الثلث الأخير من شهر رمضان، والذي يجتهد المسلم فيه بالطاعات والعبادات، ومنها الإكثار من الدعاء في العشر الأواخر، ففيها ليلة القدر، إذ أخفى الله تعالى ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فهناك الكثير من الأدعية في شتى أمور الحياة.

دعاء ليلة القدر مكتوب .. لطلب الرزق والفرج العاجل

وعن دعاء ليلة القدر مكتوب، لطلب الرزق والفرج العاجل، تقدم بوابة «الوطن»، لقرائها، بعض الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء ليلة القدر لطلب الرزق والفرج العاجل، وأبرز ما جاء في السنة النبوية الشريفة.

دعاء ليلة القدر مكتوب

واستمرارا للحديث عن دعاء ليلة القدر مكتوب، لطلب الرزق والفرج العاجل، فإن الله أكرم المسلم بليلة القدر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.والله سبحانه وتعالى أعلم.

دعاء لطلب الرزق والفرج العاجل

واستكمالا للحديث عن دعاء ليلة القدر مكتوب، لطلب الرزق والفرج العاجل، يمكن ترديد الدعاء التالي لطلب الرزق: "اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه"، علماً بأنه لا توجد صيغة محددة للدعاء ويمكن للمرأ أن يدعو بما يحتاجه ويحلو له بأي صيغة.

معنى ليلية القدر

وبخلاف تناول دعاء ليلة القدر مكتوب، لطلب الرزق والفرج العاجل، قالت دار الافتاء المصرية، إن ليلة القدر تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم.

وأضافت الدار: ولفضلها وعظمتها أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3]، مشيرة إلى أن ليلة القدر ليست كما يتصور البعض، ولكن المقصود هو الاجتهاد في العبادة والاستزادة من عمل الخير من صلاة واستغفار وقراءة للقرآن وطلب الرحمة من الله؛ لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها.