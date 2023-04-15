دعاء ليلة القدر للشيخ ياسر الدوسري مكتوب: «اللهم وفقنا للصالحات»

تتميز ليلة القدر بكونها ليلة مباركة، حيث أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك، إذ إن الله عز وجل أنزل الوحي على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، لذلك فقد خصها الله بهبات ونفحات ربانية غير متاحة في أي وقت آخر من العام، ومن أشهر الأدعية، دعاء ليلة القدر للشيخ ياسر الدوسري مكتوب.

أدعية ليلة القدر

والمسلمون يحبون ترديد بعض الأدعية المخصصة لليلة القدر المباركة، التي يتوسلون بها الله بأن يكتبهم من العباد الفائزين وأن يعفو عنهم ويرحمهم، ومن أشهر الأدعية، دعاء ليلة القدر مكتوب للشيخ ياسر الدوسري، والذي يعد من الأدعية تذيب القلوب، وتزيل الغشاوة التي تغلفها فترق وتخشع لله عز وجل.

دعاء ليلة القدر للشيخ ياسر الدوسري

«اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا الى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألهمنا بأخذ العدة بالوفاة قبل الموافاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات، واستجب منا صالح الدعوات، وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة، وفي الآخرة سرور التحيات، وبلغنا ما لا تبلغه آمالنا أعمالنا من الخيرات، واستجب منا صالح الدعوات».

من هو الشيخ ياسر الدوسري؟

ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام وقارئ قرآن سعودي، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء من نفس الجامعة، وحصل في 6 يونيو 2022 على درجة التأهل للأستاذية في الفقه من جامعة أم القرى.

مؤلفات الشيخ ياسر الدوسري

وللشيخ ياسر الدوسري أكثر من ثلاثة وثلاثون مؤلّف ودراسة وبحث في علوم القرآن الكريم والفقه المقارن والبيوع، وشارك في مجموعة من الندوات العلمية، وله عضويات عديدة ورئس الكثير من لجان المسابقات القرآنية والعلمية، وألقى عدد كبير من المحاضرات والكلمات التوجيهية داخل السعودية وخارجها، وقد صنف ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا بالمجتمع بحسب مجلة جمعية إنسان.