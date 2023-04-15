انتشار موسع للفرق الطبية داخل وبمحيط الكنائس بالشرقية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتشار الفرق الطبية بكنائس المحافظة، والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس، لتقديم الخدمات الطبية للأخوة الأقباط، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، مع خدمات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة.

تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية

وتابع وكيل وزارة الصحة تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقاً لخطة وزارة الصحة ووزارة السكان.

وقام وكيل وزارة الصحة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وعلي رأسهم نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، كما اطمأن علي الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، وحث المواطنين علي التبرع بالدم مع التأكيد على مأمونية التبرع من خلال الفرق الطبية المدربة، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.