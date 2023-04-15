الأنبا اسطفانوس يترأس قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا

ترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية، في حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وجمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة.

محافظ بني سويف يقدم تهنئة عيد القيامة المجيد

وقدم محافظ بني سويف التهنئة بعيد القيامة المجيد، لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة على كل المصريين، وحضر قداس عيد القيامة المجيد: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

الأنبا إسطفانوس يترأس قداس عيد القيامة المجيد

وترأس الأنبا اسطفانوس صلاة القداس، حيث ألقى نيافته عظة رحب في بدايتها بالمحافظ وضيوفه الكرام، معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس الذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

ومن المقرر أن يشهد المحافظ بعد قليل أيضا القداس بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الذي يترأس القداس بالمطرانية، بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من الإخوة المسيحيين بالمطرانية.

واستعدت محافظة بني سويف بعدد من الإجراءات ضمن خطة مكبرة لعيد القيامة المجيد.