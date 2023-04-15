أعمال ليلة 25 في العشر الأواخر من رمضان.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق يوضح

يبحث الكثير من مستخدمي محرك البحث «جوجل» عن أعمال ليلة 25 في العشر الأواخر من رمضان، وذلك في محاولة لاغتنام ليلة القدر التي فضَّلها الله على كل ليالي العام ووصفها بأنها أفضل من ألف شهر.

أعمال ليلة 25 في العشر الأواخر من رمضان

وحول أعمال ليلة 25 في العشر الأواخر من رمضان، فأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أنه يجب على المسلم الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله وصلاة قيام الليل والتهجد، فضلا عن زيادة تلاوة القرآن الكريم في الشهر الأواخر من رمضان بتدبر وخشوع.

ليلة 25 في العشر الأواخر من رمضان

وعن أعمال ليلة 25 في العشر الأواخر من رمضان، أوضح الأطرش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا بد من محاولة المسلم أن يعكتف في المسجد بعض أيام ليالي العشر الأواخر اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لما روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «وكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا»، وتابع أن الاعتكاف فيه العديد من الفوائد للمسلم ومنها صلاح قلبه واستقامة النفس البشرية لاعتزالها عن الناس، فقد روي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اعتكف عشرًا في رمضان كان كحجتين وعمرتين».