كيف يتم إخراج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟.. دار الإفتاء توضح

كيف يتم إخراج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟ من الأمور التي تهم المسلمين، وتناولتها دار الإفتاء تفصيلا، إذ يثير البعض أسئلة حول كيفية أخراج الزكاة، وهل تخرج نقداً أم طعاماً، وموعد أخراجها، وهو ما أجابت عنه الدار، كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن جمهور العلماء اتفق على أن الأصل في إخراجها طعامًا.

كيف يتم إخراج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟

وعن كيف يتم إخراج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟، أوضح شوقي علام مفتي الجمهورية، أن مقدار زكاة الفطر في مصر للفرد هذا العام، سيكون 30 جنيهًا بحد أدنى، موضحا أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر، قدرت بـ 20 جنيهًا لهذا العام.

إخراج زكاة الفطر

واستكمالا للحديث عن كيف يتم إخراج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟ أوضحت دار الإفتاء المصرية أن زكاةُ الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، وتابعت: الصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا نقدا

واستمرارا لتوضيح الرد على سؤال كيف يتم إخراج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا؟، أجاب الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عن سؤال حكم إخراج زكاة الفطر مالًا نقديًّا، ورد إلى دار الإفتاء، ونشرت الدار الرد بالتفصيل في فتوى إلكترونية عبر بوابتها الرسمية، موضحة أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.