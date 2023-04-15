رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشكر المهنئين بعيد القيامة المجيد

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وبالإنابة عن مطارنة وأساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة في مصر وخارجها، الشكر والتقدير لكل من هنأ بالعيد.

تهنئة رئيس الجمهورية

وخص رئيس الأساقفة بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أوفد اللواء جعفر عمران ممثلاً للرئيس للتهنئة، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتي جمهورية مصر العربية الذي أوفد نيابة عنه للتهنئة الشيخ عمرو الورداني.

وشكر رئيس الأساقفة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أناب اللواء محمد وليد سمير مندوبا عنه لحضور القداس، والوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي أناب عنه الشيخ خالد عبدالمجيد مدير عام الاتصال السياسي بمكتب الوزير.

شكر لسفير المملكة المتحدة

وقدم خالص الشكر للسفير جارث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير جوناثان ويدون رئيس المكتب السياسي ممثلا لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوزير اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومعاونيه، الذي أناب عنه اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية لحضور قداس العيد.

كما نشكر أيضا محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة على مجهوداته الدؤوبة في تنظيم هذا الحفل وتجميل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، بالإضافة لشكره للواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورجال الأمن الوطني والشرطة لجهودهم ومساهمتهم في تأمين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة بها وحزب مستقبل وطن والمصريين الأحرار .

واختتم رئيس الأساقفة، كلمته بتقديم الشكر لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وقناة الكرمة التي تنقل فعاليات القداس الإلهي على الهواء مباشرة ومديرها صموئيل أستفانوس.