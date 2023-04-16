مصرع طفل وإصابة والده في حادث تصادم بالبحيرة

لقى طفل مصرعه، فيما أصيب والده بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع تروسيكل على طريق الحلاوجة في مركز أبو المطامير، ونقلت جثة الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام ونقل والده إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل بطريق الحلاوجة، بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده وحرر المحضر اللازم.

مصرع طفل في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى أحمد أبو بكر خميس عبد الحميد، 8 أعوام، مقيم قرية زاوية صقر مركز أبو المطامير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام.

إصابة والد الطفل في الحادث

فيما أصيب والده أبوبكر خميس عبد الحميد، وجرى تحويله إلى مستشفى حوش عيسى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.