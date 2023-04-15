مسلسل ضرب نار الحلقة 24..  أحمد العوضي يتعهد بالعثور على شقيق ياسمين عبدالعزيز

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 24 أحداثا مثيرة، حيث ذهب جابر الكوماندا الذي يؤدي دوره أحمد العوضي للمعلم وسط رجاله وقال له :«أنا جابر الكوماندا وبحضر مرة واحدة زي الموت، وإنت راجل على قد الإيد وبتتاجر في الأبيض ولا إنت قدي ولا اللى أتخن منك».

مسلسل ضرب نار الحلقة 24

وتابع الكوماندا خلال مسلسل ضرب نار الحلقة 24 : «ليا عندك راجل يلزمني»، ليرد عليه المعلم: «طارق لو عندي مش هخبيه بس هو اللى سرق البضاعة»، وكان جابر الكوماندا وعد ياسمين عبدالعزيز «مهرة» بأن يرد لها شقيقها بأي ثمن.

مسلسل ضرب نار الحلقة 24 من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، أحمد بدير، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 24

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 24 يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.