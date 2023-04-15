مسلسل ضرب نار الحلقة 23 ...زيدان يقتل زوجته وعشيقها

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 23 أحداثًا مثيرة حيث فاجأ «زيدان»، «أدهم» و«يمنى» في بيت أدهم ولكنه لم يكتشف خيانتهم حيث لم يرى يمني لأنها دخلت لغرفة نوم أدهم، ولكن تشاجر زيدان مع مهرة بسبب جابر الكوماندا قبل أن تفاجئه مهرة بصورة ليمني مع عشيقها أدهم، ما أثار جنون زيدان، واستدعى أدهم وقتله في مخزنه وقتل يمنى في الصحراء ودفنهما هناك.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

مسلسل ضرب نار الحلقة 23 من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، أحمد بدير، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 23 يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.