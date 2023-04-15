مسلسل ضرب نار الحلقة 20.. أنور الزيات يحاول قتل جابر الكوماندا

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 23 أحداثًا مثيرة حيث أنهى جابر الكوماندا الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي صفقة سلاح وتسلم الأموال، وأثناء رجوعه فوجئ بسيارة تطلق عليه النيران ليرد عليهم ويقتلهم، وقبل قتل أخر شخص فيهم يسأله عمن أرسلهم لقتله ليجيب أنه أنور الزيات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير بسبب عدم طاعة جابر الكوماندا له وعصيان أوامره.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

مسلسل ضرب نار الحلقة 23 من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، أحمد بدير، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 23 يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.