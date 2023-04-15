رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل ضرب نار الحلقة 20.. أنور الزيات يحاول قتل جابر الكوماندا

كتب:

احمد حامد دياب
06:14 ص | السبت 15 أبريل 2023
مسلسل ضرب نار الحلقة 23 

مسلسل ضرب نار الحلقة 23 

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 23 أحداثًا مثيرة حيث أنهى جابر الكوماندا الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي صفقة سلاح وتسلم الأموال، وأثناء رجوعه فوجئ بسيارة تطلق عليه النيران ليرد عليهم ويقتلهم، وقبل قتل أخر شخص فيهم يسأله عمن أرسلهم لقتله ليجيب أنه أنور الزيات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير بسبب عدم طاعة جابر الكوماندا له وعصيان أوامره.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23 

مسلسل ضرب نار الحلقة 23 من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، أحمد بدير، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.   

مسلسل ضرب نار الحلقة 23 

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 23  يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا. 

اقرأ المزيد:

مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. ماجد المصري ينتقم من «يمنى» و«أدهم»

مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. ماجد المصري يكتشف خيانة يمنى

مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. ماجد المصري يفاجئ «أدهم» و«يمنى» في بيته

مسلسل ضرب نار.. هل تفضح مهرة يمنى وتخبر زيدان بخيانتها له مع أدهم؟

مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. هل تنفذ سحر تهديدها لـ مهرة وتخبر جابر بحقيقة ابنه؟
بقلم احمد حامد دياب