يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت، وذلك بسبب الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة 23، إذ تشاجر زيدان مع جابر الكوماندا بسبب أنه رآه مع مهرة.

وتشاجر الكوماندا مع مهرة التي أخبرتها بخيانة زوجته يمنى مع أدهم الذي يعمل لديه قبل أن يتوجه إليه ويقتله ويقتل يمنى ويدفنهم في الصحراء وبعد ذلك أنهى جابر الكوماندا الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي صفقة سلاح وتسلم الأموال وأثناء رجوعه فوجئ بسيارة تطلق عليه النيران ليرد عليهم ويقتلهم، وقبل قتل آخر شخص فيهم يسأله عمن أرسلهم لقتله ليجيب أنه أنور الزيات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، بسبب عدم طاعة جابر الكوماندا له وعصيان أوامره.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت فيجب أن تعرف أن المسلسل بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، أحمد بدير، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم السبت

‎مسلسل ضرب نار يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.