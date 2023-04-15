بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ المسلمين بشهر رمضان خلال قداس عيد القيامة

اختتم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كلمته في قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأس صلواته بكاتدرائية السيدة العذراء في مدينة نصر، مساء اليوم، بالصلاة من أجل الوطن والتهنئة بشهر رمضان الكريم، ومن أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بطريرك الكاثوليك: نصلي من أجل كل إنسان في العالم

وقال: «نرفع صلاتنا هذا المساء متحدين مع قداسة البابا فرنسيس، وسائر البطاركة والأساقفة وكل المؤمنين في مصر وكل بلاد العالم، شاكرين الله من أجل كل إنسان يجاهد ليعيش في النور ويكون سببًا في استنارة الآخرين، في عائلاتنا وفي مجتمعنا وفي العالم أجمع، ونصلّي ونشكر من أجل كل إنسان يسير بضمير حيّ لرفعة الإنسان وارتقائه في كل مكان، بالرغم ممّا يعانيه من صراع وعقبات وما يدفعه من ثمن غالٍ ليعيش في النور ويسلك بضمير حيّ».

التهنئة بشهر رمضان الكريم

وهنأ المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم قائلا«تهنئة قلبية خالصة لإخوتنا في الوطن، في شهر رمضان، شهر الصوم، طالبين لهم من الله مواصلة صومًا مقبولًا وقريبًا عيد فطر سعيد على الجميع».

وأضاف: «نصلّي من أجل وطننا الحبيب مصر، من أجل سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وكل المعاونين له في خدمة الوطن بأمانة وإخلاص، من أجل كرامة وسعادة كل المصريّين».

نلتمس شفاعة أمّنا العذراء مريم، الشاهدة الأمينة لقيامة المسيح لكي يسكب الله رحمته ونعمته على كلّ البشرية ويمنح العالم نوره، فننشر كلّ ما ينير الإنسان ويقدّسه كلّ إنسان وكلّ الإنسان».