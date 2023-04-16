اليوم.. انطلاق محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان

تتجه الأنظار إلى مدينة كارويزاوا وسط اليابان بمحافظة ناجانو، حيث يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، اليوم الأحد، 3 أيام من المحادثات، فيما تأمل «طوكيو»، بصفتها الدولة المضيفة للاجتماعات، في إرسال رسالة قوية إلى العالم تؤكد على وحدة المجموعة قبل قمة هيروشيما المقرر عقدها في مايو المقبل.

أمريكا من بين مجموعة السبع

وتضم مجموعة السبع كل من «الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا».

ومن المقرر أن يتوجه المشاركون في محادثات مجموعة السبع، بمن فيهم وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى مكان انعقاد الاجتماع من العاصمة طوكيو بالقطار بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، فيما سيعقد الوزراء عشاء عمل في المساء.

نزع النووي على أعمال خارجية السبع

وقالت قناة «إن أن أش كيه» اليابانية، إن البنود الرئيسية على جدول أعمال اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع، خلال أول يومين، الأوضاع في أوكرانيا والصين ودول أخرى من المحيطين الهندي والهادئ، وأفريقيا، مشيرة إلى أن اليوم الثالث، سيناقش المشاركون نزع السلاح النووي وعدم الانتشار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ناقش خلال أول زيارة له لفيتنام مع رئيس وزراء البلاد، «فام مينه تشينه» الأزمة الأوكرانية، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

ومن المقرر إجراء وزير الخارجية الياباني مؤتمر صحفي في ختام المباحثات. وتحتوي مسودة البيان الختامي، على مطالبة بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، كما عارضت أي محاولة أحادية الجانب من جانب الصين لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه.