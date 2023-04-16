أزمة في عمليات الإعدام بولاية أوهايو الأمريكية.. والسبب الحقن المميتة

شهدت ولاية أوهايو الواقعة في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، أزمة عدم تمكن السلطات شراء الأدوية اللازمة للحقن المميتة المستخدمة في عمليات الإعدام ما أسفر عن تأجيل 3 عمليات إعدام.

وكان من المقرر، إجراء 3 عمليات إعدام في ولاية أوهايو، في خريف هذا العام حتى عام 2026، فيما قررت السلطات تأجيلها.

وأمس الأول الجمعة، أجَّل حاكم ولاية أوهايو، الجمهوري مايك ديواين، عمليات الإعدام المقرر إجراؤها في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر إلى 3 تواريخ في عام 2026.

وفي وقت سابق، هدد ممثلو الصناعة سلطات ولاية أوهايو، بالتوقف تمامًا عن بيع منتجاتهم إذا اشتبهوا في استخدام أي من عيناتها في تنفيذ حكم الإعدام.

وأشار ديواين، إلى مشاكل مستمرة متعلقة بعدم استعداد موردي الأدوية لبيع مثل هذه المواد، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

آخر إعدام في ولاية أوهايو يوليو 2018

ويرجع آخر مرة أعدم فيها سجناء في ولاية أوهايو في 18 يوليو 2018، نفذت سلطات الولاية، الحكم على روبرت فان هوك لقتله رجل قابله في حانة بـ«سينسيناتي» في 1985، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

ولا يزال من المقرر تنفيذ حكم الإعدام في رجلين في 2023، و كان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحق كيث لامار في 16 نوفمبر المقبل، على خلفية إدانته بقتل زملائه أثناء أعمال شغب في سجن لوكاسفيل في عام 1993.

كما أجل، حام ولاية أوهايو، إعدام جيروم هندرسون المدان في عام 1985 بالقتل العمد والسطو ومحاولة اغتصاب في سينسيناتي، من 14 سبتمبر 2023 إلى 21 أكتوبر 2026.وفي وقت سابق، اقترحت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا للقيام بإلغاء عقوبة الإعدام الشهر الماضي.

ودعا المدعي العام الجمهوري ديف يوست إلى إعادة النظر في الإعدام، وقال في تقرير جرائم الإعدام الصادر في 31 مارس الماضي، إنه من عام 1981 حتى 31 ديسمبر 2022، تلقى 336 شخصًا إجمالي 341 حكماً بالإعدام ومع ذلك تم تنفيذ 56 فقط من الأحكام.