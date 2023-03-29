غرق بارجة أمريكية في نهر أوهايو تحمل 1.4 ألف طن من الميثانول.. «مادة سامة»

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن بارجة تحمل نحو 1.4 ألف طن من مادة الميثانول السامة تعرضت لغرق جزئي في أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

وبحسب ما نشر قامت السلطات بإغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة.

إغلاق البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي

وذكر سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، في بيان له: «أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية».

ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 بوارج سبق أن تم فصلها عن مجموعة زوارق القطر.

وسبق أن وقع حوادث شبيه بهذه الكارثة الصحية في أمريكا ففى أوائل الشهر الجاري، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة موهافي قوله إن قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن القضبان بغرب ولاية أريزونا الأمريكية.

قطار شحن يخرج عن مساره بولاية وست فيرجينيا

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة «سي.إس .إكس» الأمريكية للسكك الحديدية، إن قطار شحن خرج عن مساره بعد أن أصطدم بصخور منهارة في ساندستون بولاية وست فيرجينيا، ما أدى إلى إصابة 3 من أفراد الطاقم وتسرب وقود الديزل في النهر.

وأضافت الشركة وقت ذاك أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن 4 قاطرات و9 عربات فارغة خرجت عن مسارها.

ووقع الحادث بعد أكثر من شهر بقليل من خروج قطار شحن تابع لشركة نورفولك ساذرن عن مساره في شرق ولاية أوهايو، مما تسبب في تسرب مواد كيميائية خطرة من العربات واشتعال النيران فيها.