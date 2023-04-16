يتزامن أول أيام عيد الفطر المبارك، مع يوم الجمعة المقبلة، ويجتمع فى اليوم الواحد صلاتى العيد والجمعة، ويتساءل البعض، هل نكتفى بصلاة العيد أم واجب علينا صلاة الجمعة؟ وهل يجوز صلاة الصلاتين «الجمعة والعيد»؟ وتستعرض «الوطن» آراء العلماء بشأن ما هو حكم صلاة الجمعة والعيد في يوم واحد؟.

حكم صلاة الجمعة والعيد

صلاة العيد لا تُسقط صلاة الجمعة بأي حال من الأحوال، فمتى وافق يوم العيد سواءً عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم جمعة، فلا تسقط صلاة الجمعة لذلك السبب، فيجب إقامة صلاة الجمعة وخطبتها كالمعتاد، وذلك لأن صلاة الجمعة فرض على المسلمين المُكلفين بها، وأما صلاة العيد فهي سنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة لا تُسقِط الفريضة، ولا تحل محلها.

هل يصلي الجمعة من صلى العيد؟

بحسب الفقهاء؛ فالأصل أن تُقام صلاة الجمعة، ولكن مَن صلى العيد وصعب عليه الحضور إلى المسجد للجمعة فيجوز له ترك الجمعة إذا كان قد صلى العيد في جماعة مع الإمام.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2023

مواعيد صلاه عيد الفطر بالقاهرة الساعة 5:48 صباحًا، وبالفيوم الساعة 5:51 صباحا، وببني سويف الساعة 5:50 صباحا، وبالمنيا الساعة 5:52 صباحا، وبأسيوط الساعة 5:52صباحا، وبقنا الساعة 5:47 صباحا، وبالوادي الجديد الساعة 6:04 صباحًا، وبسوهاج الساعة 5:50 صباحا، وبقنا الساعة 5:46 صباحا، بالأقصر الساعة 5:47 صباحا، وبأسوان 5:48 صباحا، وبالبحر الأحمرالساعة 5:40 صباحا، وفي شلاتين الساعة 5:37 صباحا.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحا، وبمحافظة القليوبية الساعة 5:48 صباحا، وبالإسكندرية الساعة 5:52 صباحا، وببورسعيد الساعة 5:42 صباحا، وبكفر الشيخ الساعة 5:47 صباحا، وبالمنوفية الساعة 5:50 صباحا، ومطروح الساعة 6:02 صباحا؟، وبالإسماعيلية الساعة 5:42 صباحا، وبدمياط الساعة 5:43 صباحا، وبالسويس الساعة 5:42 صباحا، وبالدقهلية الساعة 5:46 صباحا، وبالشرقية الساعة 5:30 صباحا.

طريقة صلاة عيد الفطر

صلاة العيد تكون ركعتين. - يتم التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة «الأعلى» أو سورة «ق». - وفي الركعة الثانية يكبر خمساً ويقرأ بسورة «الغاشية» أو بسورة «القمر». - وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم.

تكبيرات عيد الفطر

تكبيرات عيد الفطر سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ لأنه قد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية.

تكبيرات عيد الفطر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.