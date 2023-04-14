أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح ساحات صلاة وجميع المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة أمام المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لتتاح في جميع مراكز ومدن مطروح الثمانية حسب المناطق السكنية في كل مدينة إليكم عدد ساحات صلاة العيد 2023 في محافظة مطروح.

ساحات صلاة العيد 2023 في محافظة مطروح

وحول عدد ساحات صلاة العيد 2023 في محافظة مطروح، قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن الساحات والمساجد تبدأ في نطاق المحافظة من مدينه الحمام شرقا حتى السلوم غربا وسيوة جنوبا وتضاف إليها المساجد لتسجل جميعها ما يقرب من 800 ساحة ومسجد سيتم تأدية صلاة عيد الفطر المبارك بهم.

أماكن ساحات صلاة العيد 2023 في محافظة مطروح

تنتشر ساحات صلاة العيد 2023 في محافظة مطروح في عدة مدن وقرى ومنها كالتالي:-

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة الحمام.

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة العلمين.

ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة الضبعة.

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة رأس الحكمة.

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة مرسي مطروح وسط المدينة.

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة مرسي مطروح بمركز شباب الهلال.

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة مرسي مطروح بمنطقة اللوكس.

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة النجيلة.

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة سيدي براني.

- ساحة صلاة عيد الفطر في مدينة السلوم.

استعدادات أوقاف مطروح لعيد الفطر

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المديرية استعدت بشكل كامل لصلاه عيد الفطر 2023 بالتعاون والتنسيق مع مديري إدارات الأوقاف في مراكز المدن ومراجعة مفتشين الأوقاف بالمديرية وتطبيق جميع الإجراءات والتعليمات التي أوصت بها وزارة الأوقاف خلال الصلاة ويجري حاليا مراجعة جميع المساجد التي تم التصريح لأداء صلاة العيد بها مع الأئمة والعمل على تجهيزه من خلال مصلى العيد في كل مسجد.