أماكن صلاة العيد في جدة 2023 بالمملكة العربية السعودية

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أماكن صلاة العيد في جدة 2023، التي تعد من أكبر المدن العربية حيث يتواجد بها عدد كبير من السعوديين والمقيمين من الأجانب المسلمين سواء من الدول العربية أو الغربية، وتحتل صلاة العيد مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، حيث تخرج الأسر بكافة أفرادها لأداء الفرض في الخلاء.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» لقرائها في الشرق الأوسط، أماكن صلاة العيد في جدة 2023 وفق المعلن من وزارة الأوقاف السعودية، بالإضافة إلى موعد صلاة عيد الفطر هناك، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد عيد الفطر في جدة 2023

وتم تحديد موعد عيد الفطر فلكيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، حيث إن الشهر الكريم يأتي هذا العام 29 يومًا، بينما يتم تحري هلال شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل 29 رمضان مساءً بعد صلاة العشاء.

ويكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جدة 2023 في تمام الساعة 6:12 صباحًا وتستمر حتى الظهيرة.

أماكن صلاة العيد في جدة 2023

وجاءت أماكن صلاة العيد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية كالآتي:

الفيصلية القدس

منطقة غليل

ساحة دوار البلدية بالأمير فواز

ساحة الصلاة بالكيلو 10 مكة

جوار الغاز بالكيلو 14

منطقة المحاميد

منطقة ذهبان

جامع الدريبي

باب شريف

مدائن الفهد

حي القحاطين.

مصلي المطيري

السفران

حي الربوة

دوار البلدية

مصلي العيدين الجنوبي

وحددت اللجان المسؤولة قيمة الزكاة للفرد الواحد وقيمتها 21 ريال سعودي للشخص.