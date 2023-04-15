مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24.. الخواجة يكتشف حقيقة طه القماش

بدأت أولى مشاهد الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو، باكتشاف جابر الخواجة، الذي يجسد دوره الفنان طارق النهري، حقيقة طه القماش يجسد دوره أمير كرارة.

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24

واكتشف جابر الخواجة، خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24، أن طه القماش يتعاون مع الشرطة ومنهم المفتش زناتي للإيقاع بالأول الذي يتاجر في الكحول والمخدرات.

كما حدث بين طه القماش والمفتش زناتي مطاردة نارية مع جار الخواجه ورجاله، بعد اكتشاف حقيقة طه وتعاونه مع الشرطة.

وكانت شهدت الحلقة السابقة مقتل دهب «ندى موسى»، وزواج عائشة «ثراء جبيل» شقيقة طه.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.