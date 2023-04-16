تايوان: لم نتأثر بحطام صاروخ فضائي سقط في بحر الصين الشرقي

قالت وزارة الدفاع في «تايبيه»، إن حطام صاروخ فضائي صيني سقط في بحر الصين الشرقي شمال تايوان لم يؤثر على أمن الجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

ويوم الخميس الماضي، أصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية، إشعارًا يفيد بأن حطام صواريخ يمكن أن يسقط في بحر الصين الشرقي شمال جزيرة تايوان، صباح اليوم الأحد.

نجاح إطلاق قمر «فنجيون 3 0 7» الصناعي

وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، نجاح إطلاق قمر «فنجيون 3 0 7» الصناعي للأرصاد الجوية إلى مداره باستخدام صاروخ «لونج مارش 4 بي».

وأشارت المؤسسة الصينية عبر حسابها بموقع «وي شات» الصيني، إلى أن عملية إطلاق القمر الصناعي تمت في الساعة 9:36 بالتوقيت المحلي من مركز جيوتشيوان للفضاء شمال غرب البلاد.