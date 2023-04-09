الصين تعتزم إطلاق قمر صناعي جديد للتنبؤ بالزلازل قبل حدوثها

تعتزم الصين إطلاق قمر صناعي جديد يساعد على التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها، وقال كبير علماء برنامج الأقمار الصناعية في الصين شين شيوي هوي، إنّه بعد أكثر من 1800 عام من قيام المخترع الصيني تشانج هينج بتطوير أول منظار للزلازل على الإطلاق، يجري العلماء أبحاثًا حول التنبؤ بالزلازل باستخدام قمر صناعي يحمل اسمه، وذلك فقا لما أوردته شبكة «سي جي تي إن» الإخبارية الصينية، اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني.

وذكر شين، خلال الندوة الوطنية الـ35 لاستكشاف الفضاء، والتي عُقدت مؤخرًا بأنه تم إطلاق أول قمر صناعي صيني كهرومغناطيسي يحمل اسم «تشانج هينج 1» في فبراير 2018؛ لالتقاط الإشارات الكهرومغناطيسية في الفضاء، ما يوفر الدعم للتنبؤ بالزلازل وكذلك مراقبة الطقس الفضائي والتحذير منه.

إطلاق أول قمر صناعى صيني كهرومغناطيسي في 2018

وعلى مدى السنوات الـ5 الماضية، لاحظ «تشانج هنج 1» نحو 60 زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وما فوق، إضافة إلى ما يقرب من 600 زلزال بقوة 6 درجات وما فوق فى جميع أنحاء العالم، كما أن 80% من الزلازل بقوة 6 درجات أو أعلى تظهر إشارات تمهيدية قبل نصف شهر من وقوع الحدث.

وأوضح شين أنّ القمر الصناعى الجديد الذي سيحمل اسم «تشانج هينج 1-02» سيمكن من المراقبة على مدار الساعة، ويوسع نطاق المراقبة إلى القطبين الشمالي والجنوبي للأرض، ما يُعزّز قدرته لمراقبة التغيرات في نظام الأرض.