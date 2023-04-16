هل يؤدي الابن العامل الزكاة عن والديه الموظفين؟.. أزهري يجيب

هل يؤدي الابن العامل الزكاة عن والديه الموظفين؟، سؤال تردد كثيرا خلال الساعات الماضية وذلك مع اقتراب عيد الفطر، لذا تواصلت «الوطن» مع الشيخ محمد قاسم أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنوفية لمعرفة الإجابة.

هل يؤدي الابن العامل الزكاة عن والديه الموظفين؟

أكد أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر أن زكاة الفطر تقع على من يتولى النفقة، قائلا: «يعني لو الابن هو من يعول والديه في النفقة عليهما فيجب أن يخرج عنهما زكاة الفطر وإن كان الوالدين هما من ينفقا على الأبناء فيجب أن يخرج الوالدين عن الأبناء زكاة الفطر».

وأوضح أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر أنه في الطبيعي أن الموظفين ينفقون على أنفسهم ومن يعولون فيخرجون عن أنفسهم ومن يعولون أيضا.