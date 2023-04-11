أيام ويتنهي الشهر الكريم، ما يجعل البعض يهتم بمعرفة مقدار زكاة الفطر 2023 في الأردن وكيفية حسابها وموعد إخراجها حتى يتمكن المواطنون من الاستعداد للعيد من خلال شراء ملابس الأطفال أو الحلويات أو الاحتياجات الأسرية المختلفة.

مقدار زكاة الفطر 2023 في الأردن وكيفية حسابها وموعد إخراجها

وفي التقرير التالي، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، وتهم القراء في الشرق الأوسط، تستعرض مقدار زكاة الفطر 2023 في الأردن وكيفية حسابها وموعد إخراجها، والتي جاءت على النحو التالي:

مقدار زكاة الفطر 2023 في الأردن

وبحسب مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، فإنّ قيمة زكاة عيد الفطر المبارك للفرد بمقدرار 1.8 دينار أردني، وذلك وفق لقيمة أسعار حبوب القمح المحلية التي يكثر تداولها في الأردن.

وتتيح المملكة لأفرادها إمكانية دفع زكاة مال عيد الفطر للجمعيات الخيرية التي تقدم الزكاة للفئات المستحق في شكل معنوي أو مادي حسب طبيعة الجمعية.

كيفية حساب الزكاة في الأردن

يتم احتساب زكاة عيد الفطر المبارك بمقدار صاع واحد من قوت البلد، سواء كان تمر أو أرز أو شعير وغيرها من الحبوب التي يتم تداولها، وهو ما تم تقديره بنحو 1.8 دينار عن الشخص الواحد.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر 2023

وشرعًا، يمكن إخراج زكاة الفطر بداية من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وحتى ليلة عيد الفطر المبارك، للفئات المستحقة.