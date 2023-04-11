مقدار زكاة الفطر 2023 في مصر وكيفية حسابها وموعد إخراجها.. الإفتاء توضح

مقدار زكاة الفطر 2023 في مصر وكيفية حسابها وموعد إخراجها، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية، فالزكاة من الأمور التي يُثار الجدل حولها، وتكثر حولها الأسئلة عن مقدارها وطريقة حسابها والموعد المفضل لإخراجها، وهل تُخرج طعامًا أم مالًا، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، مؤكدة اتفاق جمهور العلماء على أن الأصل إخراجها طعامًا.

مقدار زكاة الفطر 2023 في مصر وكيفية حسابها وموعد إخراجها

وعن مقدار زكاة الفطر 2023 في مصر وكيفية حسابها وموعد إخراجها، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ مقدار زكاة الفطر 2023 في مصر، سيكون 30 جنيهًا عن كل فرد بحد أدنى، وقيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر، 20 جنيهًا لهذا العام.

حساب زكاة الفطر في مصر 2023 وموعد إخراجها

واستكمالا للحديث عن مقدار زكاة الفطر 2023 في مصر وكيفية حسابها وموعد إخراجها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ زكاةُ الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.

موعد إخراج زكاة الفطر في مصر 2023

وحددت دار الإفتاء المصرية، مقدار زكاة الفطر 2023 في مصر وكيفية حسابها وموعد إخراجها، مشيرة إلى أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن كما في "مصنف ابن أبى شيبة" أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه, فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.