هزة أرضية في ولاية مانيبور الهندية بقوة 3.6 درجة

أعلن المركز القومي الهندي لعلوم الزلازل، تسجيل هزة أرضية صباح اليوم، في ولاية مانيبور الواقعة شمال شرق الهند.

تغريدة المركز القومي الهندي للزلازل

وذكر المركز الهندي في معرض تغريدة عبر تويتر، فيما يتعلق بهذا الشأن اليوم، أنّه تم رصد هذه الهزة شمال غرب منطقة بيشنابور الكائنة بولاية مانيبور، في الساعة السابعة و22 دقيقة صباح اليوم، وشدة هذه الهزة بلغت 3.6 درجة بمقياس ريختر.

رصد الهزة الأرضية بالهند

وأضاف أنّه تم رصد الهزة عند خط عرض 24.84 درجة وخط طول 93.69 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 24 كيلومترا شمال غرب منطقة بيشنابور.

ومع ذلك، لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذه الهزة.

وأشار المركز القومي الهندي لعلوم الزلازل، إلى أنّ هذه المنطقة كانت قد تعرضت لزلزال شدته 4.8 درجة بمقياس ريختر فى وقت سابق خلال شهر يناير الماضي.