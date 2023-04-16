«الرؤية» العمانية: الأزمة الروسية الأوكرانية فجرت تحديات اقتصادية عديدة

رأت صحيفة «الرؤية» العمانية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، فجرت العديد من التحديات والأزمات، خاصة على المستوى الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه أحدثت خرقًا كبيرًا في جدار العلاقات التقليدية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي دائمًا ما كانتْ أوروبا تقوم فيها بدورالتابِع بجدارة.

افتتاحية الصحيفة العمانية

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان «المصالح الوطنية أولًا»، أن المتُغير الذي حدث مع اشتعال المعارك العسكرية في أوكرانيا وتصاعُد العقوبات الأمريكية غير المسبوقة والعنيفة ضد الاقتصاد الروسي، تسبَّب في أضرار بالغة على دول الاتحاد الأوروبي، الذي يُعاني في الأساس من أزمة هيكيلة في بنيته الاقتصادية والثقافية والسياسية، فضلًا عن التحديات الديموغرافية الحادة.

أضرار الأزمة في أوكرانيا

وأشارت إلى أن الأضرار التي خلَّفتها الأزمة في أوكرانيا بدأت من تهديد إمدادات الطاقة على نحو لم يسبق له مثيل، وإجبار الاتحاد الأوروبي على شراء الطاقة الأمريكية بأسعار مرتفعة للغاية، بعدما أدَّت العقوبات الأمريكية على مصادر الطاقة الروسية إلى قفزات في أسعار الطاقة عالميًّا، سواء الغاز الطبيعي أو النفط، وحققت خلالها شركات النفط الأمريكية أرباحا خيالية بالمليارات.