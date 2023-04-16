البابا تواضروس: بلادنا غنية بالبركات ونشكر الله على السلام والاستقرار والإنجازات

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّنا نشعر بأن بلادنا غنية بالبركات الروحية الكثيرة، ونشكر الله أنّ مصر في حضارتها على مصر العصور كانت متلاحمة معًا.

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد القيامة المجيد: «علشان كده نشكر الله على أرض مصر من أجل النعم الكثيرة التي يعطيها لنا، ونشكر الله من أجل السلام والاستقرار والأمن والإنجازات الكبيرة التي تقوم بها القيادة السياسية».

وتابع: «هذه الإنجازات قد لا نشعر بقيمتها اليوم، لكنها للمستقبل الممتد ومستقبل مصر وأبناء مصر، والإنجازات التي تتم على أرض مصر كلها من أجل بناء دولة قوية، وبناء مجتمع قوي ومجتمع يحيا في كرامة ومساواه وعدل ورفاهية».