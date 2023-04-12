محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برقية تهنئة للبابا "تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برقيات تهنئة لقادة الطوائف القبطية

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد لكل من: الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، الفيوم وبني سويف"، و السفيرة سها سمير ناشد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

برقيات تهنئة للقيادات الكنسية والشعبية ببني سويف

وهنأ المحافظ القيادات الكنسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين بالمحافظة بهذه المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من: نيافة الأنبا "غبريال" أسقف بني سويف، نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا، نيافة القمص" باسيليوس الأنبا بولا (دير الأنبا بولا بناصر)، نيافة القمص"فام الأنطوني (دير الأنبا انطونيوس بناصر)، نيافة القمص "بولس فهمي" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف.

كما أرسل للقس "أكرم ناجي" راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.