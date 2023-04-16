البابا تواضروس: مصر قلب العالم.. وعيد القيامة رسالة رجاء وإيمان لأهلها

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ المجتمع المصري كبير، ومصر قلب العالم، لأننا عندما نرى خريطة العالم نجد مصر في الوسط، فهي الدولة الوحيدة في العالم مربعة الشكل 1000 كيلومترمربع في 1000 كيلو متر مربع، مشيرا إلى أنّ هذا له دلالة مهمة جدا، وهو أن نظرة المصري متعادلة في كل الاتجاهات ومتوازنة، ما يعطي مصر أفضلية وإمكانية خاصة للشخصية المصرية، كونها شخصية متوازنة بين كل البشر.

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد القيامة المجيد، أنّ عيد القيامة المجيد يسمى عيد النور والأمل والرجاء، وهو تعبير عن البداية الجديدة والقوية لحياة الإنسان، وعيد القيامة هو رسالة رجاء وإيمان لكل أهل مصر، ونظرة إيجابية للمستقبل بعين إيجابية.