ما حكم إخراج زكاة المال للأقارب؟.. دار الإفتاء توضح

حكم إخراج زكاة المال للأقارب من الموضوعات التي تناولتها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، حيث تلقت سؤالا جاء نصه: ما حكم إخراج الزكاة كلها للأقارب؟.

حكم إخراج زكاة المال للأقارب

وأشارت دار الإفتاء في توضيحها لموضوع حكم إخراج زكاة المال للأقارب إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب عدا الأصول والفروع كما سبق بيانه، وإذا كانوا يندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

زكاة المال

وواصلت الدار حديثها عن حكم إخراج زكاة المال للأقارب، قائلة: «بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى، لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم».

مفتي الجمهورية

وفي لقاء تليفزيوني أجاء الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال لمن تعطى زكاة الفطر من الأقارب؟ وقال: «نفترض أن وصف فقير ومسكين موجود لدى ابن عمي أو أخي أو من لا تلزمني نفقته في هذه الحالة يجوز بل هو الأولى ومراعاة لجانب صلة الرحم».

لكن مفتي الجمهورية شدد على أنه من تلزم نفقتهم فلا يجوز إعطائهم الزكاة وقال: «أما من تلزمني نفقتهم أخرج عنهم الزكاة وهم ابني وزوجتي وهكذا فهؤلاء تلزمني نفقتهم ومن ثم فلا يجوز أن أعطيهم من الزكاة» بحسب تعبيره.