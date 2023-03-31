 نصاب زكاة المال بالجنيه المصري 2023.. كيفية حسابها ومقدارها

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نصاب زكاة المال بالجنيه المصري 2023

قالت دار الإفتاء في فتوى منشورة على موقعها الرسمي، إن نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي كُنا جرينا على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأينا العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير.

زكاة المال بالجنيه المصري

ويُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-، وألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام. ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2.5%).

كيفية حساب زكاة المال في مصر

لكى نعرف النصاب الشرعي لزكاة المال، نأتي بقيمة نصاب المال هو 85 جراماً من الذهب ثم نقوم بضربه في سعر الذهب اليوم مثلا 2185، عيار فيكون الناتج 186 ألف جنيه تقريبا هو الرقم المخصص للنصاب فإذا بلغت الأموال التي تملتكها هذا المبلغ فيجب عليك إخراج 2.5% كما تم حسابه في الأعلى، يعني على الألف 25 جنيهاً، بشرط أن يمر عام هجري على قيمة هذا المال ولا ينقص عن نصابه، ويكون ملكًا تامًا مستقرًا لصاحبه.