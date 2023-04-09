«البحوث الإسلامية» يوضح الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر والصدقة

كشف مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، عن الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر والصدقة، وهو ما يتساءل عنه العديد من المسلمين في الوقت الحالي، تزامنا مع انتصاف شهر رمضان الكريم، واقتراب موعد زكاة الفطر والمال.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، أنّ هناك فرق بين الثلاث أمور، وكل منهم له شروطه وأوجه إخراجه، وذلك من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما يلي.

زكاة الفطر

- زكاة الفطر متعلقة بالأبدان.

- تجب على من تلزمه النفقة.

- يكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

- تصرف للفقراء والمساكين فقط.

زكاة المال

- متعلقة بالمال.

- تجب على من يملك المال.

- يشترط لوجوبها النصاب والحول.

- تتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

الصدقة

- تطوع وليست واجبة.

- تختلف عن الزكاة.

- يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية.

- يجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.