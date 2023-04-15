علي جمعة يكشف لـ«قناة الناس» سر تأخر تسجيل الشيخ محمود رمضان بالإذاعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ تأخر الشيخ محمود رمضان في دخول الإذاعة رغم شهرته هو الهالة الموجودة الانضمام للإذاعة، موضحًا: «أحيانًا لا يصدق المقرئ أنه سيقبل فيه، وفي أحيان أخرى يعتقد بأن الإذاعة ستتعنت ضده، وفي أحايين أخرى يحتار القارئ بين الابتهال والقراءة».

شرط الإذاعة

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: «الإذاعة تشترط عدم جواز الجمع بين القراءة والإنشاد، وكلها أمور عطلت التسجيل فيها، وفي عام 1972 تقدم الشيخ وانبهرت اللجنة به، وكان ذلك في وجود الشيخ رزق حبة وغيره من الشيوخ الكبار».

تسجيلات الشيخ محمود رمضان قليلة في الإذاعة

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «تسجيلات الشيخ محمود رمضان قليلة في الإذاعة، الشيخ محمود له أشياء وتسجيلات لا تذيعها الإذاعة مثل أسماء الله الحسنى، حيث اشترك مع الشيخ النقشبندي والشيخ إسماعيل سكر، لكن الإذاعة تذيع أسماء الله الحسنى بصوت فرقة الموسيقى العربية، وندعو الإذاعة إلى الاهتمام بالأيقونات التي تمثل وجه مصر وكفاءة دولة التلاوة في مصر مثل الشيخ محمود رمضان».