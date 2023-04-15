شوقي علام عبر «قناة الناس»: العنف يفكك أوصال الأسرة.. «فيديو»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأسرة أساس المجتمع، ولهذا فقد وجدنا حرصا من الإسلام على أن تنشأ الأسرة على المودة والرحمة والسكن، مصداقا لقوله تعالى «وجعل بينكم مودة ورحمة»، مشددًا على ان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت «ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده»، وكان الرسول يحيط بيته الشريف بالمودة والرحمة، مع الزوجات والأبناء.

وصية للأزواج والزوجات

وأضاف «علام»، خلال كلمته في حلقة اليوم من برنامج «حديث المفتي» المذاع على قناة «الناس»: «على الأزواج والزوجات ان يجعلوا من بيوتهم سكنا وان يجعلوا مودة ورحمة، لأنه إذا فُقد ذلك كله حلّ العنف مكانه، والعنف بلا ريب يفكك أوصال الأسرة، ومن ثم، فقد حرص الإسلام على معالجته والتقليل من آثاره».

حرص الإسلام على تنشئة الأسر بشكل سوي

وتابع مفتي الجمهورية، أن الإسلام يحرص على تنشئة الأسرة تنشئة سوية، ذلك، فإنه في العلاقة بين الزوجين يرشدنا الله سبحانه وتعالى بقوله «وعاشروهن بالمعروف»، ويقول «ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن»، وقد حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله».