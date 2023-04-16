إمام مسجد يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء صلاة التهجد بسوهاج.. مات ساجدا

لفظ إمام مسجد آل زايد بنجع الجبالي في قرية الخلافية بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أنفاسه الأخيرة أثناء إمامته للمصلين وسجوده في صلاة التهجد.

وفاة إمام مسجد أثناء الصلاة

وقال محمد علي، ابن عم إمام الشيخ الراحل السيد عبد الرحمن جابر، إنه كان يصلي إماما بالمُصلين في صلاة التهجد، وودّع الدنيا وانتقل إلى رحمة الله تعالى، وهو متمسكٌ بحبال الله في مسجد أحب إليه من أي مكان في العالم.

وأضاف جمال محمد، أحد جيران المتوفى، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الرغم من حزن الأهل والمحبين على فراقه، إلا أنهم كانت تنتابهم حالة من الفرحة والرضا بتكريم المولى له بأن تقبض روحه في المسجد وأثناء الصلاة.

وأشار جمال علي، مزارع، من نجل عمومته، إلى أن الشيخ جابر قد أدى مؤخرًا مناسك العمرة في رمضان، وكان يستعد لتوزيع جوائز حفظة القرآن لأهل قريته خلال اليومين المقبلين.

الحزن يسيطر على أهالي القرية

وعبّر أهالي قرية الخلافية دائرة مركز جرجا عن حزنهم الشديد لفقدان هذا الرجل الصالح، الذي كان يتمتع بأخلاقه الحميدة ومحبته للناس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوفاة إمام مسجد نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وهو يصلي إماما بالمُصلين في صلاة التهجد.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيد عبد الرحمن جابر، إمام مسجد نجع الجبالي التابع لقرية الخلافية، ويقيم بذات الناحية، حيث سقط بين المُصلين أثناء صلاة التهجد لافظًا أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.