حسن الخاتمة.. وفاة الشيخ يوسف بعد تكريمه باحتفالية حفظ القرآن بالشرقية

شيع الآلاف من أهالي قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم جثمان الشيخ يوسف عبد الموجود سليمان، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 76 عاما.

تشييع جثمان الشيخ يوسف بقرية السعديين

شارك في الجنازة جموع غفيرة من أهالي قرية السعديين، من مختلف الأعمار من الرجال والنساء والأطفال والشباب، في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للشيخ الراحل الذي اشتهر بدماثة الخلق والسمعة الحسنة.

وقال حسن حماد أحد أهالي قرية السعديين في مركز منيا القمح لـ«الوطن»، إن الشيخ الراحل كان من أكثر أهالي القرية خلقا واحتراما وطيبة، وكان حافظا للقران الكريم، ويحفظ القرآن لأبناء القرية.

كان حافظا للقرآن بالقراءات السبع

وتابع: «ماعلمت عنه إلاً كل خير وماعرفته إلًا عن طريق المسجد فهو أحد أعمدة مسجد آل مشهور رأيته دائما في أول الصفوف إماما للمصلين أومأموما ومارأيته إلاً وحاملا للمصحف تالياً ومحفظاً، وأكرمه المولي عزوجل بحسن خاتمه فمن عاش على شئ مات عليه فلقد عاش حياته على القرآن، فأكرمه الله بأن كانت آخر صلته بالدنيا بعد تكريمه من أهل الأرض لحفظه كتاب الله ليلة الجمعة وصعدت روحه إلى بارئها صباح يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس وليلة مباركة وآخر أيام رمضان».

وقال إبراهيم سليمان ابن الشيخ الراحل لـ«الوطن»، أن والده كان يعمل في بنك، ثم خرج على المعاش، وكان حافظا للقرآن بالقراءات السبع، وكان يحرص على تلاوة القرآن الكريم، وتحفيظ القرآن لأبناء القرية.