«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع اليوم، وستستمر في الارتفاع على مدار هذا الأسبوع خصوصًا، أننا نتأثر بكتلٍ هوائية قادمة من مناطق صحراوية، منها صحراء شبه الجزيرة العربية، وبعض مناطق الصحراء الغربية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أنّ ارتفاع درجات الحرارة يكون امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير، ما يؤثر على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

الأجواء ستكون مائلة للحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ الأجواء ستكون مائلة للحرارة ومائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المُطلّة على البحر المتوسط، خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء من باردة على أغلب المحافظات، خصوصًا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، وتُسجّل درجات الحرارة الصغرى بين 16-17 درجة مئوية.

نشعر بالبرودة خلال فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنّ الأجواء على الرغم من وجود تحسن عن الأيام الماضية وارتفاع درجات الحرارة إلا أنّنا نشعر بالبرودة خلال فترات الليل، وتكوّنت اليوم الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض ملحوظ بالطرق الأفقية خصوصًا الطرق الزراعية، ومن الهام فترة الصباح الباكر توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر على الطرق.