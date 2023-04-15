«الأرصاد»: ذروة ارتفاع الحرارة الثلاثاء.. وطقس ربيعي أول أيام العيد

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الارتفاع بدرجات الحرارة الذي تشهده البلاد، من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، وتكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء، موضحة أنه مع أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، تبدأ درجات الحرارة في العودة لمعدلاتها الطبيعية، ولكن لن يحدث انخفاض بدرجات الحرارة مثل الذي شهدناه الأيام الماضية، ولكن معدلات الحرارة المتوقعة بين الـ26 درجة مئوية لـ28 درجة مئوية، وتعتبر الأجواء أجواء ربيعية.

نستطيع تخفيف الملابس خلال فترات النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف، أننا نستطيع تخفيف الملابس خلال فترات النهار، وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ولكن في حال الخروج مساءً بصحبة أطفال، يجب اصطحاب جاكيت خفيف خصوصًا مع برودة الطقس مساءً، مشيرة إلى ضرورة الحذر من الشبورة المائية فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة.

أتربة يومي الاثنين والثلاثاء

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ يومي الاثنين والثلاثاء، يشهدان تَكّون الأتربة والرمال المثارة بغرب البلاد، السلوم ومطروح وبعض المناطق من سيوة، لكنها لن تؤثر على المناطق الداخلية.