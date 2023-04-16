«الأرصاد»: طقس اليوم ربيعي.. والحرارة في القاهرة 31 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الأحد، حيث تسود أجواء ربيعية مستقرة وحارة على الأنحاء كافة خلال ساعات النهار، بسبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية.

الحرارة تتجاوز حاجز 30 درجة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الكتلة الهوائية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز حاجز 30 درجة خلال 72 ساعة المقبلة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء.

درجات الحرارة على مدار اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، موضحة أنّ درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 16-4-2023 جاءت كما يلي:

- القاهرة 31 - 17

- العاصمة الإدارية 31 - 17

- أكتوبر 31 - 16

- بنها 31 - 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 30 - 16

- كفر الشيخ 30 - 17

- المنصورة 30 - 16

- الزقازيق 31 - 17

- شبين الكوم 30 - 17

- طنطا 30 - 16

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 31 - 16

- السويس 31 - 16

- العريش 24 - 14

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 30 - 17

- نخل 28 - 12

- كاترين 25 - 10

- الطور 30 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 26 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 25 - 14

- السلوم 25 - 16

- سيوة 35 - 16

- رأس غارب 30 - 21

- الغردقة 31 - 21

- سفاجا 32 - 20

- مرسى علم 30 - 22

- شلاتين 30 - 20

- حلايب 28 - 22

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 28 - 19

- الفيوم 32 - 15

- بني سويف 32 - 15

- المنيا 32 - 16

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 17

- قنا 35 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 35 - 16

- أبوسمبل 35 - 20