«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس عيد الفطر.. وتحذّر من الملابس الصيفية ليلا (فيديو)

توقّعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع، لافتة إلى أنّ ذروة الارتفاعات ستكون يوم الثلاثاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 32 مئوية نهارا، وتنخفض بشكل طفيف تدريجيا يوم الأربعاء، حيث تعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لافتة إلى أنّه يمكن تخفيف الملابس نهارا، وحال الخروج ليلا واصطحاب الأطفال يجب أن يكون هناك قطعة ملابس ثقيلة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة

وطالبت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا، حيث يسجل في هذا الوقت أعلى درجة حرارة في اليوم كله.

الطقس بدءا من يوم الأربعاء سيتأثر بكتل هوائية شمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن! الطقس بدءا من يوم الأربعاء سيتأثر بكتل هوائية شمالية، وسيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية نهارا، وتكون الأجواء خلال أيام عيد الفطر مائلة للحرارة، ولن يكون هناك مشكلة حال تخفيف الملابس، مائل للبرودة ليلا، محذّرة من ارتداء الملابس الصيفية ليلا تجنبا للإصابة بنزلات البرد، خاصة أنّ درجات الحرارة الصغرى تعود إلى 15 درجة مئوية مع أيام عيد الفطر المبارك.