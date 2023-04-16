مسؤول بالخارجية الأمريكية: قلقون حيال مستويات العنف في اشتباكات السودان

أعرب مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن قلق واشنطن الشديد حيال مستويات العنف التي تشهدها جمهورية السودان.

وقال المسئول الأمريكي، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، إنَّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تواصل مع نظرائه من دول لها نفوذ في السودان وتنشد وقف العنف فيها.

وأضاف المسئول بالخارجية الأمريكية أنَّ مبعث القلق الرئيسي لدى الولايات المتحدة هو سلامة جنودها ومواطنيها الأمريكيين في جمهورية السودان.