وزير خارجية الإمارات وممثل الاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع في السودان

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ، في اتصال هاتفي، من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع في السودان.

سبل وقف التصعيد في السودان

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - اليوم السبل الكفيلة بوقف التصعيد الجاري والعمل من أجل صون أمن واستقرار السودان وشعبه.

وأكّد الشيخ عبدالله بن زايد دعم بلاده لكل الجهود التي تقود إلى وقف التصعيد في السودان، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أهمية العمل من أجل أن ينعم الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.