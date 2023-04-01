روسيا تتولى الرئاسة الشهرية لـ«مجلس الأمن» اعتبارا من اليوم

تتولى روسيا، اعتبارا من اليوم السبت، الرئاسة الدورية لـ«مجلس الأمن الدولي» التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لمدة 30 يوما، وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن من المرتقب ترأس وزير الخارجية سيرجي لافروف بعض الجلسات.

وأضافت «روسيا اليوم»، أن من المتوقع أن تكون المخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة والتسوية في منطقة «الشرق الأوسط»، من بين المواضيع الرئيسية أثناء رئاسة موسكو لـ«مجلس الأمن الدولي».

دبلوماسي روسي يرجح عقد بعض الجلسات حول أوكرانيا

وسيترأس وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في 25 أبريل الجاري، اجتماع وزاري في «مجلس الأمن الدولي»، حول التسوية الشرق أوسطية.

وفي وقت سابق، قال مندوب «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا، إن لا توجد على جدول «مجلس الأمن الدولي»، أي اجتماعات حول أوكرانيا في أبريل الجاري، مضيفا إن من المرجح عقد بعض الجلسات « توقعات بعقد اجتماع غير رسمي حول إجلاء الأطفال من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في 6 أبريل»

وفي إطار الأزمة الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق بجنوب وشرق أوكرانيا، بينها: «خاركيف، دنيبروبيتروفسك، ميكولايف، أوديسا، بالإضافة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعات «زابوريجيا، خيرسون، دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمهم إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.

من جانبه، قالت هيئة «الأركان المشتركة» الأمريكية على لسان رئيسها الجنرال مارك ميلي، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في 2023، فيما رفع نائب أمريكي من الحزب الجمهوري بول جوسار، مذكرة لرئيس لجنة المخصصات في «مجلس النواب»، حول دعم «واشنطن» المقدم لصالح أوكرانيا.

نائب أمريكي: تدخل «واشنطن» في أوكرانيا كارثة ملحمية.. أنفقنا 113 مليار دولار

وقال جوسار، إن تدخل بلاده في أوكرانيا كارثة ملحمية، مشيرا إلى إنفاق الولايات المتحدة 113 مليار دولار على المساعدات لأوكرانيا و 55% من الأموال يتم توزيعها على وزارة الدفاع «البنتاجون».

وطلب جوسار، إدراج جملة «لا يجوز لأي من الأموال المتاحة بموجب هذا القانون توفير أسلحة أو أنظمة أسلحة لاستخدامها في الأزمة الأوكرانية في ميزانية العام المالي 2024».

من جانبها، خططت «موسكو» باستبعاد «منطقة الحظر» في أعقاب كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بأوكرانيا، من أراضي «روسيا الاتحادية» خلال 2024، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2024.