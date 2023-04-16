كيف تؤثر الكتلة الهوائية الحارة القادمة من السعودية على حالة الطقس؟

تتأثر البلاد بداية من اليوم بكتلة هوائية حارة نسبيا آتية من شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة حيث تتجاوز حاجز 30 درجة، خلال الـ72 ساعة المقبلة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسيناء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ الكتلة الهوائية ستتسبب في استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع، وأنّ ذروة الارتفاعات ستكون الثلاثاء المقبل، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 32 مئوية نهارًا.

وذكر خبراء الأرصاد، أنّ الكتلة الهوائية ستبدأ تبعاتها تختفي بحدوث انخفاض طفيف بشكل تدريجي بداية من يوم الأربعاء المقبل، إذ تعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة بالتزامن مع انخفاضها

ومن المتوقع بحسب الأرصاد، فإنّ البلاد بدءًا من يوم الأربعاء ستتأثر بكتل هوائية شمالية، ستعمل على خفض درجة الحرارة بين 27 و28 درجة مئوية نهارًا.

وأوضحت الأرصاد أنّه يمكن تخفيف الملابس نهارًا، وارتداء «جاكيت» أو قطعة ثقيلة نسبيًا في حال الخروج ليلًا من المنزل خلال الفترة المذكورة.

وطالبت الأرصاد من المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا، حيث تسجل في هذا الوقت أعلى درجة حرارة في اليوم كله.

طقس عيد الفطر 2033

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر ستكون مائلة للحرارة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، ولن تكون هناك مشكلة حال تخفيف الملابس نهارًا، محذّرة من ارتدائها ليلا تجنبا للإصابة بنزلات البرد، خاصة أنّ درجات الحرارة الصغرى تعود إلى 15 درجة مئوية مع أيام عيد الفطر المبارك.