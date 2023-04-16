درجات الحرارة اليوم الأحد.. 35 في الصعيد وطقس دافئ

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث تصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 والصغرى 17، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 25 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

درجات الحرارة اليوم

كما تصل درجات الحرارة العظمى اليوم في شمال الصعيد 32 والصغرى 16، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

حالة الطقس اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن المواطنين يشعرون خلال ساعات الليل بطقس مائل للبرودة حتى ساعات الصباح الأولى، ومائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتستمر الشبورة الصباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيماء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وذكرت الأرصاد في بيان صادر عنها أن هناك استمرارا في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا حتى اليوم الأخير في شهر رمضان المبارك الموافق الخميس الموافق 20 أبريل الجاري.