«ارجع يا زمان».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ أشرف مفيد

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «ارجع يا زمان.. الحنين للماضي حكايات لا تنتهي» للكاتب أشرف مفيد.

ويقول مؤلف الكتاب في المقدمة: «حينما كنت صغيرًا كانت أشياء كثيرة تحدث أمامي، وتصرفات غريبة لم أكن أعرف لها تفسيرًا واضحًا في ذاك الزمان الذي كان زاخرا بكل ما هو جميل وبريء بالخير والتسامح، زاخرا أيضًا بمن كانت قلوبهم عامرة بالطيبة والنقاء، لكن الآن ومع مرور كل تلك السنوات أصبحت أتذكر هذه الأشياء بمناسبة ودون مناسبة ربما يكون ذلك نوعا من الحنين إلى الماضي الذي يطلق عليه علماء النفس والاجتماع (النوستالجيا)».

العودة بالذاكرة والتعلق بالذكريات الجميلة

ويستكمل المؤلف: «تبدو في كثير من الأحيان لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، لذا فإنني حينما قررت في هذا الكتاب العودة بالذاكرة إلى ذاك الزمان الذى ولى، فقد أردت فقط التعلق بأهداب ذكريات أيام جميلة قد يجد فيها القارئ بعضا من متعة أو بعضًا مما يفتقد، بل ربما حينما تهب عليه روايح الزمن الجميل فإنها تمنحه القوة والقدرة على التعامل مع هذا الواقع الذي نعيشه بحلوه ومره، وربما يكون زادا يعينه على مقبل الأيام التي تبدو أمرًا في منتهى الصعوبة.. ولسان حالي في تلك الأجواء يردد ما شدت به كوكب الشرق أم كلثوم من قبل وهى تقول: عايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان».