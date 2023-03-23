هيئة الكتاب تقدّم خصومات بنسبة 25% على الكتب الدينية طوال شهر رمضان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، تقديم خصومات تصل إلى 25% على الكتب الدينية، و20% على جميع إصدارات الهيئة، و10% على موسوعتي مصر القديمة، ووصف مصر، طوال شهر رمضان الجاري (2023م – 1444هـ).

منافذ هيئة الكتاب بالقاهرة والجيزة تعمل لفترتين في رمضان

وقررت هيئة الكتاب، أن يكون العمل بمنافذ البيع في القاهرة والجيزة على فترتين، ولفترة واحدة بباقي المنافذ بالمحافظات، لضمان وصول الكتاب إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف.

الاحتفال بـ50 عاما على نصر أكتوبر في وزارة الثقافة

وتقدم وزارة الثقافة برنامج أنشطة شهر رمضان من خلال قطاعاتها المختلفة، وبينها مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلا عن برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

كما تقدّم الوزارة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع قرى «حياة كريمة» تنفذها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.