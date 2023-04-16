وصول 1600 شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 1600 شنطة رمضانية، ضمن الدفعة الـ13 من بين 65 ألف شنطة مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف لتوزعها مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

توزيع شنط رمضانية على المستحقين

وشهد شريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 1600 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، ضمن الدفعة الـ13 من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزعها مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى مدن المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

30 ألف شنطة على الأولى بالرعاية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 29 ألفا و800 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، ولإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.